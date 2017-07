Ante el estreno de la segunda temporada de la serie "El Vato" el próximo 27 de agosto en el canal Universo, el cantante mexicano y ahora actor El Dasa mostró en una entrevista con Efe su intención de seguir explorando el mundo de la interpretación y abrió las puertas al cine en el futuro.

"Yo quiero más. De 'El Vato', para arriba. Así es mi forma de ser y no me gusta quedarme en la zona de confort. Ya no es por fama o por éxito: es como que llega un punto de que si soy hiperactivo, quiero más", apuntó el artista cuyo nombre original es Dasahev López Saavedra.