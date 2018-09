Ryan Coogler, el director de "Black Panther", será el productor de la segunda parte de "Space Jam", una cinta que protagonizará LeBron James, el flamante fichaje de Los Angeles Lakers, informó hoy The Hollywood Reporter.

El director de la cinta será Terence Nance, creador de "Random Acts of Flyness" para HBO y conocido por su film experimental "The Oversimplification of Her Beauty".