"Yo no estoy acostumbrado a estar en cámara, a los focos... no somos actores", explica a Efe un tímido Santiago Colomo, que el domingo podría convertirse en el primer español que gana un Óscar a los mejores efectos visuales.

En una categoría dominada por nombres anglosajones, este madrileño afincado en Londres aspira a la estatuilla dorada por su trabajo en "The One and Only Ivan", una película de Disney protagonizada por Bryan Cranston y una decena de animales creados digitalmente que ha llamado la atención de la industria cinematográfica.