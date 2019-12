La organización contra el acoso sexual Time's Up y algunas actrices han reprobado el principio de acuerdo que el productor Harvey Weinstein ha alcanzado con una treintena de víctimas que le demandaron por la vía civil, por el que su estudio pagaría 25 millones de dólares sin que Weinstein deba admitir mala conducta.

Time's Up, que fue creada en 2018 por 300 profesionales de Hollywood, señaló en su cuenta oficial de Twitter varios puntos de la información revelada este miércoles por The New York Times sobre el acuerdo, tentativo, que requiere de aprobación en el juzgado y una firma final de todas las partes.