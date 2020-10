Fotografía personal cedida donde aparece la periodista María Celeste Arrarás con su hijo adoptivo Adrán Vadim, quien es el tercer hijo de la conductora y su ex esposo Manuel Arvesú. EFE/Cortesía María Celeste Arrarás /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Adrián Vadim, hijo adoptivo de la periodista María Celeste Arrarás, se lanzó a la música desde su momento más doloroso: El de darse cuenta que una adopción viene tras un abandono. Así lo reveló en entrevista con Efe el joven de 18 años, quien debutó este mes como cantante.

"Yo era muy chico cuando un amiguito en el colegio me dijo que era adoptado. No sabía qué era eso, así es que tuve que llegar a la casa y preguntarle a mi madre qué significaba. Lloré y me dio un poco de shock porque cuando alguien te dice que eres adoptado, a los cinco años, es algo que tardas un poco en entender", recordó Vadim, quien es el tercer hijo de la conductora y su ex esposo Manuel Arvesú.