Christian Armanti acaba de cumplir 13 años y está por concluir su licenciatura y maestría como neurocirujano. A pesar de su corta edad estudia ingeniería biomédica en la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y no solo ha destacado en lo académico, también como mariachi.

"Quiero ser neurocirujano porque me fascina la función del cerebro. Me inspiré durante una exposición y me di cuenta que aún hay muchas partes que no han sido estudiadas. Sé que se pueden solucionar muchas enfermedades del cerebro que aún no cuentan con un buen tratamiento", dice a Efe Armanti, quien nació en Arizona.