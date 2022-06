El actor cubano Rubén Rabasa, con una larga carrera hecha por completo en EE.UU., se subirá a un escenario en Miami (Florida) para impartir clases de "Rubenología", una manera de ver la vida con la que a sus 84 años ha conquistado a la Generación Z y conseguido miles de seguidores en las redes.

"Rubenology: The Making of An American Legend", una obra teatral unipersonal en inglés creada por Vanessa García y Rubén Rabasa y dirigida por Victoria Collado, se estrenará el 14 de julio en el teatro de la compañía GableStage, en Coral Gables (Miami-Dade).