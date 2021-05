La actriz mexicana Ela Velden abraza los cambios que ha vivido su carrera y tras haber trabajado en programas tradicionales en televisión ahora es vocera de la sexualidad femenina en series y proyectos de los que se confiesa enamorada.

"He tenido suerte y después de dejar de hacer telenovelas me topé con los proyectos que estoy amando, empiezo a ser más selectiva. Al elegir los personajes busco que me den un nuevo reto, que me impulsen, o que simplemente confíe en el proyecto", cuenta este lunes en entrevista con Efe.