Con el aliciente de compartir escenas por primera vez con su esposo Chris Hemsworth, la actriz española Elsa Pataky charló con Efe sobre el filme bélico "12 Strong", basado en una historia real sobre la guerra de Afganistán, y aseguró que "las mujeres de los soldados sufren muchísimo".

"Me pareció muy interesante el papel de las mujeres, lo que es ser mujer de un soldado que arriesga su vida (...). Ellas no saben ni dónde se van (sus maridos), porque no pueden hablar con ellos, y no saben ni siquiera si van a volver", argumentó en una entrevista telefónica.