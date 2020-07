Fotografía cedida este viernes por el foro latino L'Attitude que muestra a sus socios Sol Trujillo (i), Emilio Estefan (c) y Gary Acosta (d) mientras posan, en San Diego (EE.UU). EFE/ L'Attitude /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

Emilio Estefan tenía una invitación para acudir a la Casa Blanca la semana pasada, pero decidió no asistir por dos razones: la pandemia del coronavirus y la retórica antilatina que impera en el Gobierno de Donald Trump. Eso, sin embargo, no lo ha distanciado del mandatario estadounidense. New

Según dijo en una entrevista con Efe, "tener el oído de un presidente es muy importante", si bien la decisión de no viajar desde Miami hacia Washington, apoyada categóricamente por sus hijos, le salvó de formar parte de la polémica que desató Roberto Unanue, el presidente de Goya.