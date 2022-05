12 may 2022

EFE Miami 12 may 2022

El músico y productor cubano-estadounidense Emilio Estefan presentó este jueves en Miami Beach (EEUU) su nueva canción "We Still Have Time", un tema que aboga por la protección al medioambiente y que compuso específicamente para el foro "Aspen Ideas: Climate" que hoy celebró su última jornada.

Interpretada por Yailenys Pérez, con quien Estefan ya trabajó en la canción "Libertad" a raíz de las protestas de Cuba en julio de 2021, el video del nuevo tema del afamado productor ofrece impactantes imágenes de los efectos que el cambio climático produce en el planeta.