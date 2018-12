AME7230. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 09/12/2018.- Fotografía cedida por Annapurna Picture que muestra a la actriz Emily Ríos en su papel para la película "If Beale Street Could Talk". A punto de estrenar "If Beale Street Could Talk", un conmovedor y delicado drama que definió como "puro amor", la actriz latina Emily Ríos destacó a Efe la paciente y especial forma de trabajar de su director Barry Jenkins, el realizador que maravilló al mundo con "Moonlight". EFE/Cortesía Annapurna Picture/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS