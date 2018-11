Desde que ganó el Óscar por "La La Land" (2016), la actriz Emma Stone, que hoy cumple 30 años, vive en su particular mundo de ensueño con la industria de Hollywood rendida a sus pies y acumulando proyectos con algunos de los cineastas más prestigiosos del cine contemporáneo.

Solo este año, Stone ha trabajado con el griego Yorgos Lanthimos ("The Lobster", 2015) en la película "The Favourite", donde redondeó un trío femenino de altura con Olivia Colman y Rachel Weisz; y también ha tenido tiempo de estrenarse en la televisión de la mano de Cary Joji Fukunaga ("Beasts of No Nation", 2015) con la serie "Maniac", en la que apareció acompañada por Jonah Hill.