"Cubierta de sangre" y con una banderilla de torero entre las manos, la cantante y actriz mexicana Dulce María encabeza una campaña en contra de la tauromaquia de la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA Latino.

"No te dejes engañar. La tauromaquia es tortura no cultura. No la apoyes", dice el cartel en el que aparece la actriz exintegrante de la agrupación RBD, quien invita a sus seguidores a no ser parte del público asistente a esta disciplina.