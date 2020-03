El cantautor colombiano Esteman consiguió hacerse un hueco entre la música "mainstream" desde hace diez años y desde entonces no ha dejado de innovar y arriesgar, ya que la fuerza de su carrera reside en ser fiel a sí mismo, como confesó en una entrevista con Efe

"Encima del escenario yo siempre he sido algo muy diferente, incluyendo bailarines (en los conciertos) que rompían estereotipos de belleza o hablando libremente de mi orientación sexual. Ha sido la fuerza de mi carrera y donde me he parado y he decidido no romper de ninguna manera mi forma de ser", detalló el cantante de temas como "Fuimos amor".