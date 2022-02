Fotografía sin fechar y cedida hoy, por el cantautor colombiano Esteman, mientras posa. Cuando el cantautor colombiano Esteman mira atrás para revisar su camino en la industria musical no puede evitar el sentirse afortunado de haber cumplido muchos de los sueños que tuvo 15 años atrás cuando a penas estructuraba su proyecto. EFE/ Esteman SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Cuando el cantautor colombiano Esteman mira atrás para revisar su camino en la industria musical no puede evitar sentirse afortunado de haber cumplido muchos de los sueños que tuvo 15 años atrás cuando apenas estructuraba su proyecto. Ahora, busca celebrar este logro con un concierto que, además, marca el reencuentro del cantante con el público mexicano tras dos años de pandemia.

"Estoy muy agradecido con lo que he vivido. Como músico he podido hacer colaboraciones que habían sido soñadas, como Andrea Echeverri, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Li Saumet de Bomba Estéreo, bandas como Monsieur Periné, Miranda!, Lila Downs; miro para atrás y siento que he construido una carrera muy bonita", cuenta en entrevista con Efe.