Eugenio Derbez, Jennifer López o Tyler Perry ultiman para este otoño proyectos propios que, dijeron a Efe, no habrían salido adelante si hace tiempo no hubiesen tomado la decisión de involucrarse directamente en su producción ante las escasas puertas que Hollywood abre a las minorías.

"Cuando me di cuenta de que Hollywood no me iba a invitar a su mesa, decidí hacerme la mía propia", dijo a Efe Perry, quien tras años intentando que algún estudio hiciera sus películas en 2005 usó todos sus ahorros para producir "Diary of a Mad Black Woman", que recaudó más de 50 millones de dólares.