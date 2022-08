El cineasta estadounidense Ethan Coen volverá a trabajar en solitario dirigiendo una comedia sobre el viaje por carretera de dos amigas lesbianas, informó este miércoles prensa especializada en Hollywood.

Esta película, que oficialmente no tiene título, comenzará a producirse en otoño y ya cuenta con las actrices Margaret Qualley ("Once Upon a Time in Hollywood") y Geraldine Viswanathan ("The Broken Hearts Gallery") para interpretar los papeles protagonistas.