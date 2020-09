Eva Longoria fue la sorpresa de última hora de "El borrado de los latinos en Hollywood" (The Erasure of Latinos In Hollywood"), un debate que ha presentado este jueves la Academia de Hollywood y con el que la institución que organiza los Óscar pretende abordar la escasa representación hispana en el cine.

Longoria, que no estaba anunciada en principio, se unió finalmente en esta mesa redonda muy latina y femenina a la vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso; la directora de casting Carmen Cuba; la cineasta Nadia Hallgren; y la fundadora de American Entertainment Marketing y LA Collab, Ivette Rodríguez.