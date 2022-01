El director de cine estadounidense Peter Bogdanovich, artífice del oscarizado clásico "The Last Picture Show" (1971), falleció a los 82 años, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

Su hija, Antonia Bogdanovich, dijo a ese medio que el cineasta con medio siglo de trayectoria murió hoy poco después de la medianoche, por causas naturales, en su casa de Los Ángeles.