"Me han golpeado, me han balaceado pero no me dieron: he vivido mucha vida oscura", dijo a Efe el comediante mexicano Felipe Esparza, que estrena en Netflix el especial bilingüe "Malas decisiones" y quien contó que a menudo encuentra las risas ironizando sobre cosas duras y terribles de su propia vida.

"La mayoría de mi humor, de mi comedia, es hacer burla de mi vida, de lo que me ha pasado a mí", desarrolló.