Fotograma cedido este miércoles por Cinépolis Distribución que muestra a la actriz Fernanda Castillo mientras interpreta un papel. EFE/ Cinépolis Distribución /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

El glamur de Hollywood, las grandes producciones cinematográficas y la versatilidad de sus actores tanto física como interpretativa, fueron algunas de las razones por las que la actriz mexicana Fernanda Castillo eligió la actuación como su carrera profesional, según relató en una entrevista con Efe.

"Yo me enamoré de la idea de ser actriz por estas grandes transformaciones que uno puede ver en Hollywood. En este país no se llevan a cabo, si necesitan a alguien de determinada manera contratan a esa persona y no nos ayudan con esas transformaciones entonces yo trato de hacer lo poco que pueda", confesó.