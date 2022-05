7 may 2022

EFE Miami 7 may 2022

El actor y humorista de origen mexicano Gabriel "Fluffy" Iglesias hace historia este fin de semana al convertirse en el primer comediante en presentarse y llenar el Dodger Stadium de Los Ángeles.

La actuación "Fluffy on the Field", que hace parte del festival "Netflix Is A Joke", vendió por completo la taquilla para hoy sábado y fue necesario abrir una nueva función, que se llevó a cabo la noche del viernes.