El actor mexicano Gael García Bernal se mostró hoy en contra de la xenofobia y la discriminación a los miles de hondureños de la caravana migrante que están n México y marchan rumbo a la frontera norte con Estados Unidos.

"No hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo y el clasismo en este sentido, alguien en esa postura no se va a entrar en la discusión", advirtió García Bernal en el Festival Internacional de Cine de Morelia (oeste de México).