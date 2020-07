Fotografía sin fecha cedida por Netflix que muestra al humorista George López. EFE/David Moir/NETFLIX /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

El humorista George López, firme defensor de los inmigrantes y de la comunidad latina, estrena en Netflix "We’ll Do It For Half" (Lo haremos por la mitad), un especial de "stand-up" en el que refleja varios de los problemas que vive EE.UU. como la inmigración, el racismo o la brutalidad policial.

"Llevo ya muchos años de comediante y siempre he visto que los problemas de la comunidad afroamericana son los problemas de los latinos", respondió López en una videollamada con Efe.