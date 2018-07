La actriz Glenn Close, nominada en seis ocasiones a los Óscar, parte como una de las favoritas a la estatuilla dorada por su papel en "The Wife", un drama que, en su opinión, "encaja de lleno en el movimiento "Me Too".

Tras 40 años de matrimonio, Joan y el escritor Joe Castleman (Close y Jonathan Pryce) aparentan ser el complemento perfecto el uno para el otro, pero una llamada informando a la pareja de que el hombre ha ganado el premio Nobel de Literatura es el detonante de una crisis por algo que viene afectando a la mujer desde hace tiempo.