Protagonista de una resurrección artística sin precedentes tras una estancia en la cárcel, la mexicana Gloria Trevi celebra quince años en libertad mirando "hacia adelante", trabajando y haciendo caso omiso a las "barbaridades" que hasta el día de hoy escucha sobre ella.

"A mi me han crucificado mucho", confesó este jueves la cantante en entrevista con Efe, en la que señaló que todavía aguanta "muchos comentarios muy horribles" y algunas personas ("gente ignorante, que no sabe de que me acusaron") la califican de "tratante de blancas".