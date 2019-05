Fotograma cedido por Warner Bros, donde aparecen King Ghidorah (i) y Godzilla (d), durante una escena de la película "Godzilla: King of the Monsters" que llega este fin de semana a la cartelera. EFE/Warner Bros/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotograma cedido por Warner Bros, donde aparecen Kyle Chandler (i) como el Dr. Mark Russell, Thomas Middleditch (2i) como Sam Coleman, Ziyi Zhang (2d) como la Dra. Ilene Chen y O'Shea Jackson Jr. (d) como el oficial Barnes, durante una escena de la película "Godzilla: King of the Monsters" que llega este fin de semana a la cartelera. EFE/Daniel McFadden/Warner Bros./SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotograma cedido por Warner Bros, donde aparecen Sally Hawkins (i) como la Dra. Vivienne Graham y Ken Watanabe como el Dr. Ishiro Serizawa, durante una escena de la película "Godzilla: King of the Monsters" que llega este fin de semana a la cartelera. EFE/Warner Bros/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Las criaturas más abominables de la cinta "Godzilla: King of the Monsters" llegan este fin de semana a la cartelera con el fin de desbancar a "Aladdin", el ladronzuelo de Agrabah al que se le cumplió el deseo de ser el rey de la taquilla.

El gigante lagarto radioactivo no está solo en su propósito de capturara a la audiencia, Millie Bobby Brown, la niña protagonista de la serie "Stranger Things", y Vera Farmiga (Up in the Air, 2009) encabezan el reparto de la película número 35 de la franquicia.