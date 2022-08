Fotografía cedida por The Recording Academy de (izq. a der.) Manuel Abud, CEO de The Latin Recording Academy, Sofia Carson, Valentina Garcia and Becky Villaescusa, vicepresidenta de la Fundación Cultural de los Latin GRAMMY en la entrega de la beca a Carson, hoy en Miami (EE. UU). EFE/ John Parra/The Recording Academy/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO