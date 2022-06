El director mexicano Guillermo del Toro afirmó este viernes que apostó por una versión contestataria y desobediente de "Pinocchio", en su nueva película de animación acerca de este personaje clásico, la cual será estrenada en diciembre de este año.

"Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los 'pinochos', que si eres desobediente es malo, este (personaje apuesta a) que es bueno ser desobediente y no seguir órdenes, yo no creo en esa transformación, creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza", dijo en una charla virtual.