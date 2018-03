El cineasta mexicano Guillermo del Toro con "The Shape of Water" y el drama con humor negro "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" figuran como los favoritos para la 90 edición de los Óscar, unos premios que se celebran este domingo marcados por las reivindicaciones feministas.

Tras los escándalos que han hundido las carreras de gigantes de la industria como Harvey Weinstein, la Academia de Hollywood celebra mañana sus premios en el Teatro Dolby de Los Ángeles a partir de las 17:00 horas locales con un ojo puesto en los galardonados y otro en la respuesta que dé Hollywood al machismo basada en movimientos como "Me Too" (Yo también) o "Time's Up" (Se acabó el tiempo).