Harrison Ford, ícono del cine mundial gracias a sagas como "Indiana Jones" o "Star Wars", visitó este miércoles México para promocionar su nueva película, "The Call of the Wild", y exhibir también sus ideales al criticar la política migratoria en EE.UU. y defender a Greta Thunberg.

"Estamos enfrentándonos a ciertos problemas de presión en Estados Unidos e intentamos darle solución. Necesitamos una política completa en materia migratoria, necesitamos liderazgo moral. Estados Unidos ha perdido algo de credibilidad en el mundo y estamos ansiosos por volverla a tener", manifestó Ford en una conferencia de prensa.