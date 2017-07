Tres estadounidenses, que junto a un británico detuvieron en un tren a un terrorista que planeaba una masacre, se interpretarán a sí mismos en la película "The 15:17 To Paris" que prepara el cineasta Clint Eastwood sobre esos hechos. EFE/ARCHIVO RESUMEN FOTOS DEL AÑO 2013 DE EPA ABRIL

Según informó hoy el medio especializado Variety, Anthony Sadler, Alek Skarlatos y Spencer Stone se pondrán frente a las cámaras para llevar a la gran pantalla su heroica historia, que ya contaron en el libro "The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes", firmado por los tres junto a Jeffrey E. Stern.