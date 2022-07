La serie "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones", estrenó este miércoles su tráiler oficial justo antes de que se presente oficialmente en la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento que arranca el jueves en San Diego (EE.UU.).

A pesar de que HBO lleva un tiempo publicando breves avances, el de hoy roza los tres minutos de duración y permite ver cómo sera esta ficción que se estrenará el 21 de agosto y está llamada a continuar el éxito de su antecesora, una de las series más famosas de la historia con récord de 59 victorias en los premios Emmy.