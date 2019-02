Fotograma cedido por DreamWorks Animation de una escena de la tercera y última entrega de la saga de animación "How to Train Your Dragon" que protagoniza los estrenos de la cartelera en un fin de semana. EFE/DreamWorks Animation/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotograma cedido por DreamWorks Animation donde aparece los personajes Astrid y Hiccup, durante una escena de la tercera y última entrega de la saga de animación "How to Train Your Dragon" que protagoniza los estrenos de la cartelera en un fin de semana. EFE/DreamWorks Animation/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

"How to Train Your Dragon" protagoniza la cartelera en EE.UU.

La tercera y última entrega de la saga de animación "How to Train Your Dragon" protagoniza los estrenos de la cartelera en un fin de semana muy tranquilo en los cines y en el que la atención de Hollywood estará puesta en los Óscar, que se celebran el domingo.

"How to Train Your Dragon: The Hidden World" es la nueva apuesta animada de Universal y DreamWorks con la dirección, una vez más, de Dean DeBlois, el cerebro de las cintas de "How to Train Your Dragon".