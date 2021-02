La cantante mexicana Ingrid Contreras quiso que en San Valentín también se hablara de "quien no está enamorado y no lo está pasando bien" y por eso estrenó el tema "Pobre corazón" este viernes.

"Antes del día de los enamorados ¿por qué no hacer un día de la gente que no está enamorada? Aquella que no lo está pasando bien y que no se quiere ni levantar el 14 (de febrero) para ver tantos globos y flores", dijo la cantante del género regional mexicano de 25 años nacida en Sonora, en el noroeste de México.