The Strokes, The National, TV On The Radio... De aquella fértil escena musical de Nueva York de hace 20 años surgió también Interpol, avezados herederos del sonido de Joy Division como mostraron en un debut que traen esta semana a España por su decimoquinto cumpleaños antes de lanzar nuevo álbum.

"Estamos preparando un disco que nos tiene muy emocionados; la energía es muy buena", anticipa por teléfono el guitarrista Daniel Kessler, impaciente aparentemente por hablar de un sexto trabajo de estudio que tomará el relevo a "El pintor" (2014) y que aún no tiene ni título ni fecha de lanzamiento, más allá de un vago "2018".