La actriz de raíces peruanas Isabela Merced cumplirá 21 años en junio próximo y quiere demostrar que ya no es “Dora la exploradora” o cualquier otro personaje infantil que ha encarnado en su nutrida carrera, y para hacerlo escogió el cuento peruano “Agonía”, lo transformó en canción y se fue a la tierra de su adorada abuela Mercedes.

“´La agonía de Rasu Ñiti´ es un cuento del escritor peruano José María Arguedas que amaba mucho mi abuela y me inspiré en él para darle el nombre a mi canción y para hacer el vídeo, que es un homenaje a la ciudad de Ayacucho”, indicó a Efe la artista, quien se dio a conocer con impecables actuaciones en “Sicario: Day of the soldado” y “Transformers: The Last Kight”, entre otras cintas.