La actriz de origen peruano Isabela Merced acompañará a Gloria Estefan, Andy García y Adria Arjona en la versión latina de la comedia "Father of the Bride", que están preparando Warner Bros. y el director mexicano Gaz Alazraki.

El diario The Hollywood Reporter adelantó este miércoles el fichaje de Merced, quien entre otros trabajos protagonizó "Dora and the Lost City of Gold" junto a Eugenio Derbez y publicó la canción "Don't Go" con la también actriz Danna Paola.