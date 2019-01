La joven actriz de origen peruano Isabela Moner será una de las protagonistas de la película "Let It Snow" que prepara Netflix, informó hoy la plataforma digital en un comunicado.

Moner, de 17 años, ha tenido papeles muy destacados en cintas de Hollywood como "Transformers: The Last Knight" (2017) y "Sicario: Day of the Soldado" (2018).