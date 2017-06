De izda. a dcha., el director y productor ejecutivo Michael Bay dirige a Isabela Moner en el set de "Transformers: The Last Knight". La joven Moner emerge con luz propia en mitad del caos y las toneladas de efectos visuales de la película y asegura a Efe que es un orgullo que una latina como ella tenga un papel relevante en un filme tan comercial. "Fue una experiencia genial", afirma la actriz de 15 años, nacida en Cleveland y de madre peruana. "Me adentré en ese mundo de locura sin saber realmente qué esperar. Había escuchado tantas cosas sobre Michael Bay (el director de la saga), que fui con miedo al rodaje, pero resultó ser encantador y me cuidó muchísimo", agrega. EFE/ANDREW COOPER/PARAMOUNT PICTURES/SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS