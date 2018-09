Tras sumergirse junto a Cate Blanchett en el imaginativo y mágico mundo de la cinta "The House with a Clock in Its Walls", el actor Jack Black destacó en una entrevista con Efe que ser original y auténtico, sin seguir lo que dice o piensa la gente, ha sido una de las claves de su vida.

"Veo a mis hijos ir a la escuela y sé que es importante para ellos encajar y ser normal, pero siempre les animo a que acepten ser singulares y ser extraños, porque eso ha sido la fuente de todos mis poderes: no ser como el resto del mundo", dijo.