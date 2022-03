Jane Campion triunfó esta noche en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA Awards) por su labor al frente de "The Power of The Dog", una de las películas mejor posicionadas en las apuestas de los Óscar.

La cineasta se convirtió en la tercera mujer que gana en la historia de los premios, después de la victoria el año pasado de Chloe Zhao ("Nomadland") y Kathryn Bigelow (“The Hurt Locker") en 2010.