El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, en inglés) estrena este martes dos de los títulos más esperados de la presente edición de la muestra, "The Greatest Beer Run Ever" y "Moving On", esta última con la actuación de Jane Fonda y Lily Tomlin.

Hoy también se realiza el estreno mundial en la muestra canadiense, una de las más importantes del mundo, de la última película del director español Carlos Vermut, "Mantícora", protagonizado por Nacho Sánchez y Zoe Stein.