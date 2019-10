Fotograma cedido este lunes por Apple que muestra al actor Jason Momoa durante una escena de "See", la nueva serie de Apple TV+, presentada en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/Apple/ SÓLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS

Fotograma cedido este lunes por Apple que muestra a los actores Jason Momoa (d) y Hera Hilmar (i) durante una escena de "See", la nueva serie de Apple TV+, presentada en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/Apple/ SÓLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS

Cabalgar con los dothraki en "Game of Thrones" o reinar en los siete mares con "Aquaman" (2018) no fue suficiente aventura para Jason Momoa, que ahora se adentra con "See", una nueva serie de Apple TV+, en un oscuro futuro en el que una humanidad ciega ha perdido por completo la capacidad de ver.

Con el aire gamberro y travieso que le caracteriza, Momoa bromeó en un encuentro reducido con los medios en Los Ángeles, al que asistió Efe, sobre lo fácil que es promocionar una producción cuando te encanta y te apasiona.