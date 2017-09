"No he hecho nunca una película de la que me arrepienta", declaró a Efe el actor Javier Bardem, aunque también admitió que ha habido trabajos "malos" en su carrera y que encontrar el próximo proyecto "es una preocupación constante".

Bardem está presente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con dos producciones: la española "Loving Pablo", sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, y la estadounidense "mother!", en la que da vida a un escritor que vive en una casona con su esposa, a la que encarna Jennifer Lawrence.