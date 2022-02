Imagen de archivo del actor español Javier Bardem durante el estreno de la película original de Amazon de Being The Ricardos en el Rose Theatre, Jazz at Lincoln Center en Nueva York. EFE/EPA/JASON SZENES

El español Javier Bardem (“Being the Ricardos”), entre los nominados al Óscar a mejor actor, junto a Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”); premio que se concederá el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.