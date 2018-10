Jeff Bridges es toda una institución de Hollywood. Ganador del Óscar al mejor actor por "Crazy Heart" y nominado seis veces más, a sus 68 años parece mejorar con cada película, algo que atribuye a la felicidad que siente en los rodajes y al misterio que aún le produce su profesión.

"Me motiva estar vivo y seguir enamorado del misterio de la actuación", resumió el actor en una entrevista con Efe, en la que conversó sobre su ilustre carrera, los motivos por los que es optimista respecto al futuro de EE.UU. y por qué disfrutó tanto con Drew Goddard, el director de su nueva película, "Bad Times at the El Royale", de estreno el próximo viernes.