Fotograma cedido por Sony Pictures donde aparece el actor Jeffrey Dean Morgan el rol de Gerry Fenn, durante una escena de la película de terror "The Unholy" que se estrena mañana. EFE/Dana Starbard/Sony Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Aniquilando zombis en "The Walking Dead" o enfrentándose a apariciones demoníacas en "The Unholy", Jeffrey Dean Morgan parece disfrutar de los personajes siniestros, pero en una entrevista con Efe admitió que no le importaría probar papeles menos terroríficos.

"Si me hubieran propuesto una gran historia de amor o una comedia romántica lo habría hecho", bromeó.