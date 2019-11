La actriz y cantante estadounidense Jennifer López da un concierto en la ciudad de New El-Alamein, en la costa norte, Egipto, el 09 de agosto de 2019 EFE/EPA/Mahmoud Ahmed/Archivo

La actriz y cantante Jennifer López aseguró hoy que un director de cine una vez le pidió que le enseñase los pechos alegando que iba a aparecer desnuda en una escena, aunque el encuentro se produjo fuera de los platós de rodaje.

"Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película", indicó la artista durante una mesa redonda con otras actrices organizada por la revista The Hollywood Reporter.